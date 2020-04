Creativitatea este soluția lui Nick Cave împotriva haosului

Fanii l-au întrebat pe Nick Cave cum își umple timpul în această perioadă în care nu mai poate concerta din cauza pandemiei de coronavirus. Găsești detalii în articol.

După cum se cunoaște, din cauza COVID-19 multe turnee și concerte s-au anulat. Este și cazul lui Nick Cave care, împreună cu trupa sa, The Bad Seeds, ar fi trebuit să pornească într-un turneu european pe 22 aprilie. Având în vedere această situație, fanii au fost curioși să afle cu ce își ocupă mintea artistul. Ei l-au întrebat pe site-ul The Red Hand Files ce planuri are pentru această perioadă, cu ce activități intenționează să-și umple timpul și dacă va urma un concert live ce poate fi văzut de acasă.

"Soluția mea împotriva unei crize a fost întotdeauna creativitatea. Acest impuls m-a salvat de multe ori. Când lucrurile mergeau prost, plănuiam un turneu sau scriam o carte, sau înregistram un album. Mă ascundeam în muncă și încercam să fiu cu un pas înaintea oricărui lucru care mă controla", a spus Nick Cave.

El le-a mai scris fanilor despre toate ideile pe care le-ar putea realiza, de la concerte livestream, scrierea unui "album de izolare", crearea unui tutorial despre cum se compune un cântec sau chiar un show de gătit. Și deși nu le-a specificat cu exactitate fanilor cum să se descurce cu perioada de carantină, i-a sfătuit să profite de aceste momente de acasă pentru a fi mai meditativi:

"Am devenit martorii unei catastrofe pe care o vedem desfășurându-se din interior spre exterior. Suntem obligați să ne izolăm - să fim vigilenți, să fim tăcuți, să privim și să contemplăm posibila implozie a civilizației noastre în timp real. În cele din urmă, atunci când vom depăși acest moment, vom descoperi lucruri despre liderii noștri, sistemele noastre sociale, prietenii, dușmanii și, mai ales, noi înșine. Vom cunoaște ceva despre puterea noastră, despre capacitatea noastră de iertare și vulnerabilitatea noastră reciprocă. Poate că este timpul să acordăm atenție, să fim prezenți, să fim ageri".

Nick Cave, pe numele adevărat Nicholas Edward Cave, este un artist rock australian, care și-a început cariera în anii '70 alături de grupul Boy Next Door (nume schimbat ulterior în The Birthday Party).

În 1983, după destrămarea trupei The Birthday Party, Nick Cave își formează propriul grup, Nick Cave & The Bad Seeds, care și-a propus să exploreze diverse genuri muzicale și să iasă din tiparele clasice.

Împreună cu The Bad Seeds, Nick Cave a realizat 17 albume de studio și 4 albume live. În toată această perioadă a lansat un număr impresionant de hituri, toate intrate în topurile internaționale, cea mai cunoscută fiind "Where The Wild Roses Grow" (cântată în duet cu Kylie Minogue).

Nick Cave & The Bad Seeds a concertat pe 19 iunie 2018 la București. Primul concert al trupei în România a avut loc la Romexpo, sub egida Rock The City.