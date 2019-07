Ascultă noul single al lui Jax Jones cu Bebe Rexha, "Harder" - AUDIO

La puțin timp după lansarea single-ului "One Touch" cu Jess Glynne, Jax Jones, renumitul DJ & producător, nominalizat de două ori la premiile BRIT, lansează "Harder", o colaborare incendiară cu Bebe Rexha.

Versurile ce însoțesc piesa aduc cu sine o notă jucăușă, dar și puțin acidă, fiind expresia clară a semnăturii lui Bebe Rexha. Împreună cu ritmul molipsitor și producția impecabilă susținute de Jax Jones, "Harder" are toate datele necesare pentru a deveni una dintre cele mai ascultate piese ale acestei veri.

Piesa "Harder" promovează un mesaj puternic, care, printr-un limbaj ludic, dar onest, reușește să activeze orice mecanism interior, ce asigură buna funcționare a sistemului nostru afectiv, generând totodată și creșterea stimei de sine.

"Eu și Camille avem o relație incredibilă și fiecare ne-am bucurat mult de succes - așa că, să îmi unesc forțele cu ea și cu Steve Mac (alături de care îmi doream enorm să lucrez) a fost o mare oportunitate de a încerca ceva diferit, de a-mi flexa toți mușchii pentru a crea muzică pop. Colaborarea cu Bebe Rexha a fost cireașa de pe tort. Este atât de cunoscută și se află abia la începutul carierei. Este o piesă pentru nopțile petrecute în club, care îți va oferi un vibe bun pe întreaga durată a zilei", declară Jax Jones.

AUDIO: Jax Jones, Bebe Rexha - "Harder"

Vara lui 2019 a fost și se anunță a fi în continuare un moment destul de aglomerat pentru Jax Jones, care, după ce a terminat cu show-urile în Ibiza, începe deja să presteze în cadrul celor mai mari festivaluri muzicale din lume.

Bebe Rexha este una dintre senzațiile mai noi ale industriei pop. Născută în Brooklyn, New York, dar cu ambii părinți de origine albaneză, Bebe s-a simțit atrasă de muzică încă de la vârsta de 4 ani, fiindu-i greu să-și amintească un moment din viață în care nu a fost ferm convinsă că își dorește o carieră în acest vast și imprevizibil domeniu.

Din 2010 până în 2012, Bebe Rexha a cântat alături de basistul Fall Out Boy, Pete Wentz, în formația Black Cards. A optat apoi pentru o carieră solo și a început să compună piese și să le urce pe YouTube. Momentul în care numele artistei albaneze a ajuns să fie rostit tot mai des în industria muzicală a fost acela al lansării piesei "The Monster". Piesa interpretată de Eminem și Rihanna, ce a devenit Number One și s-a vândut în milioane de exemplare la nivel internațional, a pornit de la o melodie compusă și înregistrată de Bebe Rexha.