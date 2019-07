Noul single "What You Do For Love" vorbește despre felul inexplicabil în care iubirea declanșează de multe ori ura.

"Cele mai dificile piese de compus sunt cele politice și tocmai de asta încercăm să le evităm. Se presupune că acestea vor ieși la iveală instantaneu din cauza trăirii tale interioare, sau vor suna nesincer și așa ajungi să apelezi la clișee învechite. Acesta este unul din momentele mele de furie. Iubirea pare a fi întotdeauna motivul pentru care oamenii fac lucruri pline de ură și acesta este un lucru pe care n-am reușit să-l înțeleg niciodată", a detaliat Skin, solista Skunk Anansie, explicând astfel mesajul versurilor noului single.

Skunk Anansie se află în prezent într-un turneu de promovare a albumului "[email protected]". În august și septembrie, trupa va putea fi urmărită live în Marea Britanie.

Skunk Anansie s-a format în 1994, activând până la începutul anilor 2000, când membrii trupei au hotărât să ia o pauză. 2009 a reprezentat însă un nou început pentru Skin, Cass, Ace si Mark, cei patru revenind la formula de grup și pregătindu-se pentru un turneu de greatest hits și un nou material discografic. Câteva luni mai târziu a fost lansat albumul "Smashes and Trashes", o colecție a celor mai cunoscute piese lansate de-a lungul carierei. A urmat cel de-al patrulea album de studio, "Wonderlustre", primele două extrase "My Ugly Boy" și "Over The Love" urcând rapid în clasamentele europene și confirmând încă o dată valoare trupei. Cel de-al 5-lea disc, "Black Traffic" a fost lansat în 2012, și a inclus o colaborare cu Shaka Ponk. Cel mai recent material, "Anarchytecture", a fost lansat în 2016.

Skunk Anansie a concertat în România în 2011. Trupa a cântat în cadrul celei de-a 4-a ediții a festivalului B’ESTFEST.