Inspirat din experiența personală a celor doi membri Oh Wonder, "Don't Let The Neighbourhood Hear" are un sound în care se regăsesc influențe din muzica lui Bon Iver. Piesa apasă adânc pe zonele sensibile dintr-o relație, fără a menaja nimic și pe nimeni. Viitorul album al duo-ului - "22 Break", ce va include acest single, este, de altfel, un LP despre o iubire destrămată.

"Aproape ne-am despărțit anul trecut. Sună dramatic, dar ăsta e adevărul. "22 Break" s-ar putea să fie primul album despre o despărțire compus și înregistrat de cele două persoane care se despart. E ciudat, vulnerabil, dar totodată pe noi ne-a salvat", au povestit Josephine și Anthony.

În ce privește debutul înregistrării acestui disc, Josephine a mărturisit:

"Pur și simplu compuneam piese. Habar nu aveam că se conturează un album de despărțire."

"22 Break" va fi lansat pe 8 octombrie prin intermediul Island Records.

Duo-ul londonez Oh Wonder a concertat în 2017 în cadrul Summer Well Festival, prilej cu care Josephine și Anthony ne-au acordat un interviu, pe care îl poți urmări aici.