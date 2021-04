Compusă de Nane, Costel Domințeanu și Alex Cotoi, piesa "În Rai" a avut-o încă de la început pe Delia drept "muză".

"M-am gândit la Delia încă de când am scris versurile și am tras primul demo. Știam sigur că nu se poate da greș în combinația asta, mai ales după Cum era. În Rai vine acum cu un sound diferit și cu emoție. Sperăm să vă placă ", a declarat Nane, iar Delia a completat: "Trupa N&D se reunește - Nane & Delia! :))".