Fuego - Ninge în Rai

"Ninge în Rai" are versurile scrise de Adrian Artene, orchestrația fiind realizată de Alexandru Gorgos. Compoziția muzicală poartă semnătura lui Paul Surugiu (Fuego).

Fuego este artistul independent care reușește, de 25 de ani, să fie în preferințele publicului român, ajungând unul dintre cei mai iubiți și apreciați soliști ai țării noastre, fiind și "Artist al Poporului" Republicii Moldova, cea mai înaltă distincție în statul basarabean. Cu o voce caldă, fenomen, el a realizat numeroase proiecte speciale, diverse, demonstrând că le poate face pe toate și bine, cântând toate genurile muzicale cu ușurință, fiind și actor, pictor și moderator TV, realizând celebrul show de la TVR 2 – "Drag de România Mea!".

"Am peste 40 de ani și fără menajamente vă zic că nu-i simt! Sunt un număr adunat în buletin și cred că părul acesta grizonat pe care-l am mă provoacă dinadins, pentru că eu mă simt un veșnic adolescent! Am adunat o mulțime de experiențe, de chipuri și de amintiri, care mă fac să mă simt confortabil cu mine, cu mintea pe umeri și cu ceva la care țin enorm – libertatea de a fi eu însumi. Sunt fericit că vă am, că pot cânta și picta, că mă pot exprima liber și că ceea ce fac are ecouri puternice! Ce-mi doresc? Timp, pe voi, muzică de calitate, echilibru și un strop de liniște. Restul le fac, n-am niciun dubiu. Pot duce mult și cred că n-am ajuns nici la jumătate din câte mai pot face! Vă mulțumesc că-mi sunteți aproape!" (Paul Surugiu)