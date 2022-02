wrs - Don't Rush

Piesa "Llámame" a fost compusă de către wrs, Cezar Gună, Alexandru Turcu și Costel Dominteanu, iar de producția piesei s-a ocupat Costel Dominteanu.

"Am scris "Llámame" într-un songwriting camp organizat de Global Publishing. Ne întâlnim de câteva ori pe an în diferite zone frumoase ale țării și pentru o săptămână nu facem altceva decât să scriem și să ne distrăm. Am creat o echipă foarte frumoasă. Pot doar să vă spun că "Llámame" a ieșit într-o sesiune după o seară foarte lungă, iar din acea ușoară stare de mahmureală a ieșit ceva ce îmi place extrem de mult. Haha.

Am lucrat la piesă cu aceeași oameni cu care am scris și Amore (Costel Dominteanu, Cezar Gună și Alexandru Turcu) și sper că "Llámame" să continue frumos povestea "Amore". Enjoy it!", a declarat wrs.