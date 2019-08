Europa FM Live pe Plajă 2019 - Transport gratuit, reguli de acces

Europa FM Live pe Plajă 2019 își deschide porțile pe 8 august, aducându-i la mare pe cei mai iubiți artiști români. Află care sunt regulile de acces pentru cele trei zile de festival și ce modalități de transport pun la dispoziție organizatorii.

Europa FM Live pe Plajă 2019 va avea loc pe 8, 9 și 10 august, pe plaja dintre Venus și Saturn. Festivalul este unul destinat întregii familii, fără a exista o limită de vârstă de la care este permis accesul în spațiul de desfășurare. Intrarea la eveniment este liberă.

Transport gratuit cu autobuzele Europa FM Live pe Plajă

În prima zi de festival, respectiv pe 8 august, autobuzele Europa FM Live pe Plajă de la Simpa Trans oferă transport GRATUIT pe ruta Vama Veche – Europa FM Live pe Plajă, între orele 16:00 – 20.00, și retur de la Europa FM Live pe Plajă 2019 către Vama Veche între orele 24:00 – 02:00. În această zi, autobuzele vor circula din 40 în 40 de minute.

Pe 9 și 10 august, autobuzele Europa FM Live pe Plajă vor merge GRATUIT pe ruta Eforie Sud – Europa FM Live pe Plajă, din oră în oră, în intervalul orar 15:00 – 19:00 și retur Europa FM Live pe Plajă – Eforie Sud în intervalul orar 24:00 – 02.00.

Plecarea către festivalul Europa FM Live pe Plajă se face din stația de autobuze Eforie Sud.

Restricții de trafic pe perioada festivalului

Cu ocazia festivalului Europa FM Live pe Plajă, traficul va fi restricționat de la sensul giratoriu aflat la intrare în statiuneaVenus până la intrarea în stațiunea Saturn pe parcursul celor 3 zile de concert, între orele 14.00 și 24.00.

Accesul la Europa FM Live pe Plajă 2019

Intrarea este liberă, accesul este permis publicului începând cu ora 14:00. Accesul se face doar prin zonele special amenajate.

Este permis accesul persoanelor de orice vârstă. Copiii cu vârste mai mici de 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult. Toți participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate

Obiecte permise / interzise:

ESTE PERMIS accesul cu aparate foto și camere de filmat. De asemenea, este permis accesul cu mâncare sau băutură, atât timp cât nu este pusă într-un recipient dur. Publicul va putea achiziționa băutură și mâncare și din spațiul dedicat festivalului.

accesul cu aparate foto și camere de filmat. De asemenea, este permis accesul cu mâncare sau băutură, atât timp cât nu este pusă într-un recipient dur. Publicul va putea achiziționa băutură și mâncare și din spațiul dedicat festivalului. NU ESTE PERMIS accesul cu bagaje voluminoase, ambalaje dure (sticle, termosuri, cutii de metal, cutii de plastic, parfumuri etc.) și umbrele (poți folosi o pelerină de ploaie), cuțite, spray paralizant, lanțuri sau alte obiecte care reprezintă un pericol public. Organizatorii recomandă evitarea materialelor sau obiectelor ce pot fi folosite drept obiecte de aruncat (de ex.: brichete, brelocuri cu multe chei etc.)

Este interzis accesul persoanelor în stare de ebrietate. De asemenea, este interzisă introducerea în arena Europa FM Live pe Plajă alcool/substante psihoactive/droguri/etnobotanice. Orice persoană este obligată să se supună eventualului control corporal făcut de către organele abilitate. În cazul în care se vor descoperi astfel de încălcari, organele competente vor fi sesizate de îndată și se vor lua toate măsurile legale pentru înlăturarea acestor riscuri

Accesul persoanelor cu probleme medicale / femeilor însărcinate / copiilor sau persoanelor epileptice

Persoanele cu afecțiuni medicale sau cu antecedente medicale personale sunt rugate să se înregistreze la cel mai apropiat Punct de Prim Ajutor și pot participa la eveniment numai cu însoțitor.

sunt rugate să se înregistreze la cel mai apropiat Punct de Prim Ajutor și pot participa la eveniment numai cu însoțitor. Persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale și audio, reprezintă un risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la acest eveniment.

pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale și audio, reprezintă un risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la acest eveniment. Spectacolul poate include puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna femeilor însărcinate/ copiilor sau persoanelor epileptice.

În timpul evenimentului, publicul este rugat să respecte agenții de securitate, să colaboreze cu aceștia și să le respecte instrucțiunile în caz de urgență. În cazul nefericit de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din zona în care se desfășoară evenimentul.

Pe perioada evenimentului, organizatorul, partenerii organizatorului sau presa acreditată vor înregistra și fotografia evenimentul. Participanții iau la cunostință faptul că exista posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenții asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. Facebook, Youtube, Instagram etc) și de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

Europa FM Live pe Plajă, o tradiție începută în urmă cu 7 ani

Europa FM Live pe Plajă, care a debutat în urmă cu 7 ani sub forma unui concert desfășurat într-o singură seară, a reușit să devină din 2012 până azi un adevărat fenomen național, generând un grad maxim de ocupare al stațiunilor din sudul litoralului.

Din 2016, Europa FM Live pe Plajă s-a transformat într-un festival de trei zile, care reunește în fiecare seară artiști pentru toate gusturile și pentru toate vârstele.