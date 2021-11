Nalani x Connect-R - Low Key

Versurile îi aparțin lui Connect-R, muzica este compusă de Connect-R și Alex Cotoi, iar producția de Alex Cotoi. Videoclipul piesei "Low Key" a fost regizat de Quba, director de imagine a fost David Mogan, iar producția aparține celor de la Loops Production.

Nalani are 18 ani și vrea să inspire oamenii prin muzica ei. Cântă la pian și chitară și nu își poate imagina viața fără sunete. Iubește muzica soul și R&B, iar printre artiștii ei preferați sunt Beyonce, HER, Jorja Smith, Rihanna, Rosalia și The Weeknd. Din 2020 este parte din echipa Global Records.

Connect-R este un artist arhicunoscut și iubit în România. Și-a început cariera acum mai bine de 20 de ani ca rapper, parte din trupa R.A.C.L.A. Există foarte multe reușite în cariera lui, dar putem aminti că în 2006 cu piesa "Dacă dragostea dispare" a readus pe radio în heavy-rotation genul hip-hop care lipsise pentru ani de zile. În 2009, lansa "Burning Love" care avea să fie și piesa anului respectiv. Un an mai târziu lansa casa de producție "Rappin' On" alături de Chris Mayer și Nick Kamarera. Acolo s-au produs extrem de multe piese iubite de toată țara, dar 2012 a fost borna care a marcat un deceniu. Aici vorbim de "Vara nu dorm" care este și la aproape 10 ani distanță hit-ul verii. În 2020, Connect-R a lansat "Înapoi la zero", un album care îl reunește cu rădăcinile lui din hip-hop.