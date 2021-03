"Nobody Loves Me" a fost compusă de cele două artiste împreună cu Madelene Eliasson și Kristin Carpenter. Melodia abordează o temă recurentă în viața fiecăruia din noi și accentuată de contextul ultimului an: sentimentul de izolare și singurătate. Cu toate că nu este cel mai plăcut, el își găsește la un moment dat sfârșitul. Speranța unei perioade mai liniștite, o nouă zi mai fericită și puterea din noi ca să pășim pe un drum mai bun ne sunt la îndemână - dacă reușim să le vedem.

"Simți că anxietatea de care suferi este ca o barieră invizibilă de care nu poți să treci? Ai uitat că social media nu este real și că petreci prea mult timp comparându-te cu oameni perfecți care își trăiesc viața perfectă în online? Ei bine, nu ești singur în singurătatea ta. Uneori, simt că sunt complet izolată de restul lumii, de parcă sunt un prizonier al propriei mele minți. Nu pot decât să <<cad în mine>>. Acest cântec este pentru a îți reaminti (și mie) că orice pas mic pe care îl faci este un pas în direcția corectă. Sună un prieten, îmbrățișează-ți câinele, fă curat în casă, mergi la plimbare, vorbește cu un vecin. Ajută-te pe tine, dar și pe ceilalți. S-ar putea să simți că nimeni nu te iubește astăzi, dar amintește-ți că mâine este o nouă zi, un nou cadou și mâine ar putea fi diferit. Pas cu pas, pentru că meriți să simți din nou dragoste și lumină.", a scris Winona Oak despre noul cântec.

Winona Oak, pe numele real Johanna Ewana Ekmark, a devenit cunoscută pe piața muzicii internaționale prin două colaborări. Este vorba de "Beautiful" (ft. What So Not) și "Hope" (ft. The Chainsmokers).

În 2018, Oak a lansat un videoclip pentru coverul piesei "Don't Save Me" a celor de la HAIM. Dincolo de aceste proiecte, cântăreața de 26 de ani are la activ mai multe piese proprii, precum "He Don't Love Me", "SHE", "Piano In The Sky", "Lonely Hearts Club", "Control", "With Myself" sau "Break My Broken Heart".

ELIO este Charlotte Lee, o tânără muziciană originară din Țara Galilor. Când avea șapte ani, s-a mutat împreună cu părinți în Canada. Atunci a început să compună și să ia lecții de pian împreună cu bunicul său. Muziciana a declarat că numele de scenă vine de la personajul Elio Perlman (Timothee Chalamet) din filmul "Call Me By Your Name". Artista a lansat anul trecut EP-ul "u and me, but mostly me".