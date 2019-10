"My Blood" este despre generaţia viitoare şi despre relaţia dintre mamă şi fiu sau fiică. În videoclip îi vedem pe membrii Westlife pozând în faţa reflectoarelor alături de juniorii lor. Taţi şi fii dau mâna bărbăteşte, iar foştii băieţi de pe postere sunt acum bărbaţi care îşi ţin fiicele în braţe. Piesa este potenţată de un cor de voci feminine şi masculine care se armonizează pe parcursul noului single.

Melodia este extrasă de pe albumul "Spectrum", care va sosi pe 15 noiembrie. Până acum am mai putut asculta 3 single-uri de pe LP: "Better Man", "Helly My Love" şi "Dynamite". Noua baladă al cărei clip îl vedeţi în acest articol îl are şi pe Ed Sheeran printre compozitori, alături de Steve Mac. Piesa vine la doar câteva săptămâni după ce Mark Feehily a anunţat naşterea fiicei sale Layla.

Acesta este al patrulea single la care şi-au adus aportul Ed Sheeran şi Steve Mac. Sheeran a considerat că este o experienţă supra realistă, atunci când a fost contactat de Westlife pentru o colaborare. Ed crescuse idolatrizând boy band-ul irlandez şi având postere cu Westlife şi iată-l acum şlefuindu-le revenirea pe scenă.

Revenirea trupei este una spectaculoasă, cu multiple concerte sold out şi o reprezentaţie pe Wembley programată pentru luna august a anului 2020. Toate acestea vin după turneul "Twenty Tour" din această vară, care a vândut 600.000 de bilete în 27 de oraşe şi 13 ţări. Westlife a luat fiinţă în anul 1998, dar s-a despărţit în 2012, pentru a se reuni în 2018.

"Spectrum" este albumul cu numărul 11 al irlandezilor. Cele 4 pop star-uri au vândut peste 55 de milioane de albume la nivel global, fiind singura trupă care a avut primele 7 single-uri din carieră intrate direct pe locul întâi în topurile britanice. Deţin şi un record de 14 single-uri pe locul întâi, depăşiţi doar de Elvis şi The Beatles.