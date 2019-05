""Fly" este o piesă despre libertate și tot ce are legătură cu ea. Libertatea poate fi libertate în gândire, libertatea unui popor, a oamenilor, dar eu sunt liber când călătoresc. A călători și a cunoaște oameni și culturi noi, experiențe culinare noi, să văd lumea. Să las frâu liber imaginației. Pășiți în lumea mea să zburăm împreună." - Vizi

Vizi este producător, solist și compozitor. A învățat singur să cânte la chitară la vârsta de 14 ani. După chitară au urmat multe alte instrumente, dar a revenit întotdeauna la chitară bas ca instrument principal. Piesele originale și sound-ul lui sunt inspirate din trăiri personale și împrumută influențe din pop, jazz, soul, funk și muzica disco a anilor '70.

Vizi a făcut parte din mai multe trupe până în 2012, când a participat la Vocea României. La mai puțin de doi ani, a participat la Eurovision ca songwriter și cântăreț. În momentul de față, acesta lucrează la albumul său de debut.

Vizi colaborează cu Uninvited Artists, o comunitate de artiști și casa de discuri formată din artiști independenți din România, adunând sub cupola ei o mare varietate de genuri muzicale, de la electro și pop punk la jazz și indie folk. Printre artiștii Uninvited se numără Tobi Ibitoye, Are You Anywhere, Deja Who, Valeria Stoica și August Day.