Trupa The Struts a lansat o colaborare neașteptată cu Paris Jackson, fiica regretatului King of Pop. Piesa ”Low Key in Love” are un sound pop-rock, structura narativă a piesei ducându-ne cu gândul la o baladă country.

Sound-ul anilor '70, specific stilului The Struts, este prezent și în piesa "Low Key in Love", single-ul încercând să capteze, de altfel, exact atmofera acelor ani. ""Low Key In Love" a fost scrisă după o întâlnire pe care am avut-o la un bar retro, în stilul anilor '70, bar care se numea Good Times at Davey Wayne's și era în Los Angeles. Am intrat în studio explicând faptul că trebuie să facem o piesă care să aibă acea esență a atmosferei dintr-un bar, să absoarbă acel vibe. Când am hotărât să încercăm un duet, m-am gândit la acea noapte din bar și mi-am adus aminte că Paris susținuse un set acustic genial. Ceva în interiorul meu îmi spunea că totul se întâmplă cu un motiv, așa că am hotărât să-i dau un mesaj. Sunt convins că anumite lucruri sunt pur și simplu scrise în stele. Faptul că am adus-o pe Paris a dat piesei o cu totul altă dimensiune, ea aduce cu adevărat povestea la viață. E frumoasă și foarte talentată. Un star", a declarat vocalistul Luke Spiller pentru publicația Loudersound. Paris a acceptat bucuroasă propunerea de a colabora, mărturisind că a fost impresionată de trupa The Struts chiar de prima oară de când i-a ascultat. "Am auzit prima oară de The Struts când am fost la un concert Motley Crue, ce a avut loc de Anul Nou la Staples Center în urmă cu câțiva ani. Băieții au deschis concertul și n-am avut nici cea mai vagă idee că se va dovedi a fi atât de mișto. Îmi amintesc că le-am spus prietenilor cu care eram: <<Cine naiba sunt tipii ăștia?>>. Am fost uimită de talentul lor, de prezența scenică și de energia lor", a declarat Paris.