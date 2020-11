Caffè Sospeso este al treilea single de pe albumul "Gloria", un cântec despre solidaritate și bunătate.

""Caffè Sospeso" este o poveste frumoasă care a luat naștere la Napoli acum aproape 100 de ani - un gest anonim de bunătate și solidaritate prin care plătești în avans o cafea pentru altcineva care nu își permite sau ai grijă să faci o faptă bună într-o dimineață în care te simți norocos. În traducere liberă o cafea în așteptare, simbolul oamenilor care cred în zâmbete, iubire și comunitate", povestește Doru Trăscău, solistul The Mono Jacks.

Inspirați de povestea cântecului, alături de cei de la Saint Roastery București, The Mono Jacks au creat cafeaua Sospeso - un blend de 50% Bolivia și 50% Costa Rica. Aceasta se poate achiziționa de pe magazinul online al trupei sau din magazinul Overground Music.

The Mono Jacks sunt o poveste despre perseverență, dăruire și urmărirea până în pânzele albe a visurilor care te definesc. Trupa fondată de Doru Trăscău (ex-ab4) în 2008, care a lansat un album de debut bine primit – Now In Stereo – în 2010, a depășit numeroase schimbări de componență și un hiatus de doi ani până s-a regrupat, în 2017, în formula actuală. Cu o energie regăsită, The Mono Jacks au lansat la finalul aceluiași an mult așteptatul disc secund, "Ușor distorsionat", un succes răsunător și eminamente neașteptat care a încununat 9 ani de eforturi, căutări și muncă făcută din pasiune.

"Gloria", cel de-al treilea album, a sosit repede, la începutul lui 2020, lansat printr-un concert sold-out la Arenele Romane din București. Pe parcursul celor 11 noi piese, The Mono Jacks reia abordarea muzicală la intersecția dintre indie, alternative și post-punk, rafinând o amprentă stilistică proprie împreună cu versurile în limba română.