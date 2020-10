La aproape trei luni de la apariția videoclipului "The One That You Love", LP revine cu o versiune nouă a acestui single. Artista a filmat un clip live la Hotel Havana pentru o versiune acustică a melodiei, ce pune în lumină o cu totul altă emoție a piesei.

LP a scris și a înregistrat piesa "The One That You Love" împreună cu Nate Campany și Mike Del Rio la Hotel El Ganzo din San José del Cabo, Mexic, acum artista mărturisind că Hotel Havana i-a oferit aceeași stare de contemplare.

"Simt că "The One That You Love" este o piesă care m-a purtat într-o călătorie mai mult după ce am scris-o, decât înainte. Este o piesă care captează multe stări de spirit, pe care încă le descopăr. Această versiune în particular transmite o melancolie puternică, dar plină de speranță, care oferă o escapadă, atât pentru mine, cât și pentru ascultător. Studiourile de la Hotel Havana au oferit o frumoasă și senzuală priveliște, care ne-au inspirat pe mine, Mike și Nate aproape la fel de mult ca locația mexicană în care am scris această piesă", a detaliat LP.

LP ar fi trebuit să concerteze vara aceasta în România. Evenimentul a fost reprogramat din cauza pandemiei de COVID-19 pentru data de 11 iulie 2021. Ar fi a patra vizită a artistei în țara noastră. Cântăreața a concertat pentru prima dată în România în 2016 în cadrul evenimentului Full Moon (vezi recenzie) și a revenit pentru a deschide pe 17 iunie 2017 primul concert Kings of Leon în țara noastră. LP a vizitat din nou România anul trecut, cu un concert ce a avut loc tot la Arenele Romane.