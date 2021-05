Jack Savoretti a finalizat un nou album în pandemie, iar groove-ul pe care îl aduce ar putea avea exact efectul placebo pe care ni-l doream în tratarea stării de disconfort date de pandemie. Noul LP al artistului englez cu rădăcini italiene se numește "Europiana" și a fost înregistrat în Oxfordshire.

Potrivit șarmantului Savoretti, acest nou LP nu ar fi existat fără Nile Rodgers, colaborarea cu reputatul muzician și producător punându-și puternic amprenta stilistică.

"Nile aduce groove-ul, strălucirea și eleganța, exact elementele care definesc Europiana. Fără Nile Rodgers, Europiana nu ar exista!", susține Jack Savoretti.

Single-ul "Who's Hurting Who", primul extras de pe LP, este o piesă disco funk pe care anticipăm că o vom auzi pe repeat la posturile de radio de nișă autohtone. Pe 25 iunie apare și "Europiana", până atunci discul fiind disponibil pentru precomenzi.

Tracklist Jack Savoretti - "Europiana"

I Remember Us Secret Life Who's Hurting Who When You're Lonely More Than Ever Too Much History Dancing In The Living Room Each And Every Moment The Way You Said Goodbye Calling Me Back To You War Of Words

Albumul anterior al lui Jack Savoretti, "Singing to Strangers", a apărut la începutul pandemiei, în martie 2019, și a urcat pe prima poziție în topul discurilor din UK. Materialul include un duet cu Kylie Minogue - "Music's Too Sad Without You".