Biffy Clyro a lansat un videoclip de impact pentru "cea mai sinceră piesă" de pe noul album al trio-ului, "A Celebration of Endings". Într-o conversație cu NME, solistul Neil a explicat semnificația piesei "Space", pusă acum în valoare de clipul regizat de Joe Connor.

"Melodia este despre acei oameni la care, atunci când te întorci, observi că nimic nu s-a schimbat în interacțiunea ta cu ei, te simți confortabil și ai aceleași sentimente pe care le-ai avut dintotdeauna. Din punct de vedere muzical, a fost important să păstrăm totul cât mai simplu."

Albumul "A Celebration of Endings", pe care se regăsește piesa "Space", a fost lansat pe 14 august și a debutat pe prima poziție în topul albumelor din UK. Pe acest material se regăsește și piesa "Tiny Indoor Fireworks".

TRACKLIST Biffy Clyro - "A Celebration of Endings":

North of No South The Champ Weird Leisure Tiny Indoor Fireworks Worst Type of Best Possible Space End Of Instant History The Pink Limit Opaque Cop Syrup

Cei trei scotieni de la Biffy Clyro au șocat, încântat și revoltat publicul încă de la primul album, "Blackened Sky" (2002) . Cu influențe care variază de la Metallica la Rush sau Pixies, trupa și-a sedimentat locul în topul celor mai complexe apariții ale începutului de secol. Piese precum "Many of Horror", "Mountains" sau "Biblical" au cucerit fani din multe sfere muzicale, aducându-le băieților un bine-meritat titlu de Best British Band la NME Awards din 2013. Trupa are, de asemenea, în palmares o nominalizare la Brit Awards pentru Best British Group (Cea mai bună trupă britanică).