Noul single "Printre Cuvinte" subliniază importanța comunicării într-o relație de iubire.

"De multe ori ne e teamă să spunem anumite lucruri de frică sau ca să nu îl rănim pe celălalt, dar asta face mai mult rău pe termen lung", observă Alina Eremia.

Videoclipul melodiei a venit și cu o serie de provocări pentru Alina Eremia. Artista a trebuit să-și mențină echilibrul pe o bârna de gimnastică, de 10 cm lățime.

"Clipul piesei "Printre Cuvinte" este unul minimal, iar elementele vizuale sugerează dezechilibrul pe care îl provoacă lipsa de comunicare dintr-o relație și cât de mult ne distanțează. Provocarea a fost să-mi mențin stabilitatea pe bârna de gimnastică, de 10 cm lățime, dar mi-am dorit foarte tare să reușesc să filmez câteva cadre. Vreau să le mulțumesc lui San (regizor), Alex Mureșan (D.O.P.) și echipei de producție, alături de care am reușit să pun în scenă ideile. Sunt entuziasmată de rezultat. Le mulțumesc oamenilor care s-au înscris la casting și au fost prezenți pe set. Au fost foarte implicați și atenți la toate indicațiile regizorului", a spus Alina.

Evoluția Alinei Eremia

Încă de mică, Alina Eremia și-a făcut demonstrat talentul, reprezentând România la Eurovision Junior cu "Țurai". În 2011, Alina a fost aleasă, în urma unui casting, să facă parte din LaLa Band și, în același timp, să fie protagonista serialului "Pariu cu Viața". Din 2012, ea a decis să se ocupe de cariera solo și a lansat numeroase piese ce au devenit hituri.

Odată cu lansarea albumului de debut, din noiembrie anul trecut, artista a prezenta în premieră show-ul "360" - șapte instrumentiști, reorchestrări unice ale pieselor sale, melodii noi, coregrafii și invitați surpriză.

Pe albumul de debut al Alinei se regăsesc piese precum "Poartă-mă", "De ce ne îndrăgostim", "A fost o nebunie”, "Out of my Mind", "Vorbe pe dos", "Îmbrăcați sau goi", "Dulce amar", "Îmi dai curaj", "Când luminile se sting".