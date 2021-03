The Weeknd readuce în atenția publicului o piesă mai veche din repertoriul său. "Try Me", inclusă pe EP-ul său de debut, este un single ce nu a primit foarte multă atenție în 2018, așa că artistul îi oferă anul acesta o expunere suplimentară, pentru a ajunge în playlisturile cât mai multor ascultători.

Videoclipul nu este unul cu o producție laborioasă, spre deosebire de cele lansate în 2020, însă mesajul din versuri este reprezentat foarte bine în acest clip filmat cu telefonul. The Weeknd face, de fapt, un gest tipic celor care ies dintr-o relație și ajung să-și dorească să se întoarcă la partenerul de care s-au despărțit: se filmează într-o ipostază care să stârnească gelozia, dar și dorința fostei iubite.

The Weeknd a avut parte de un început de 2021 în forță, în februarie susținând un show incendiar la Super Bowl. Nedreptățit de membrii Academiei, care l-au omis pe lista nominalizărilor la Grammy, The Weeknd a folosit prestația de la Super Bowl 2021 pentru a demonstra că este un artist ce merită toată atenția. Mergând pe același fir narativ construit pe parcursul ultimelor videoclipuri, muzicianul a trecut prin cele mai cunoscute piese ale sale pentru a ajunge într-un prezent ce nu pune Hollywood-ul într-o lumină foarte bună. Relația cu faima este exploatată în toate melodiile artistului, de la obsesie și adicție, la viciu și bolnăviciune. Metafora bandajelor și a feței tumefiate, ce i-a făcut pe mulți să ridice din sprâncene, a fost explicată de The Weeknd cu subiect și predicat, pentru ca mesajul să ajungă și la cei care nu intuiseră subînțelesul, ori nu doreau să-l accepte.