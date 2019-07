Prima jumătate a clipului "Takeaway" îi vede pe băieţii de la The Chainsmokers călătorind cu elicopterul spre o clădire futuristă, cu scări labirintice. Artiştii se pierd în acest labirint urban din sticlă şi metal, în vreme ce cântăreaţa canadiană Lennon Stella le priveşte zbaterea dintr-un lift care urca spre acoperiş. DJ-ul ILLENIUM a contribuit la acest release cu drop-uri electronice specifice muzicii EDM şi dubstep-ului.

The Chainsmokers l-au adus pe ILLENIUM pe scenă la Ultra Music Festival încă din martie, atunci când s-a auzit prima oară această piesă live. DJ-ul este din Denver şi este apreciat în lumea dance-pop, în vreme ce Lennon Stella este o cântăreaţă şi compozitoare canadiană în ascensiune. Noua piesă este o baladă pop, despre inimi frânte şi îndrăgostiţi care nu mai pot avea încredere în nimeni.

Structura futuristă pe care o vedeţi în videoclip este Heatherwick's Vessel, inaugurată recent la Hudson Yards din New York. Privită din lateral aminteşte de un fagure de miere, iar de deasupra aduce cu o amforă futuristă. A fost deschisă publicului în primăvară şi include 154 de seturi de scări. Acestea se intersectează ca într-un labirint marca M.C. Escher, cu multple zig-zag-uri. Clădirea are 80 de etaje şi este anexată unei Plaza, cu grădini, o zonă comercială şi zonă de divertisment.

The Chainsmokers a lansat piesa "Call You Mine" luna trecută, o colaborare cu Bebe Rexha, care a ajuns rapid în topuri. Anul a început cu două track-uri melancolice, "Who Do You Love" (alături de 5 Seconds of Summer) şi "Kills You Slowly". Această din urmă melodie a primit un videoclip plin de zăpadă şi cu vibe iernatic. Noi aşteptăm în continuare colaborarea dintre Blink-182 şi The Chainsmokers între timp.