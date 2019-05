Videoclipul "Out for Blood" spune povestea unor inadaptaţi ai societăţii, care nu se pot integra şi au crize de furie la muncă. Cadrele cu protagonişti nervoşi sunt intercalate cu cele ale muzicienilor din Sum 41 cântând cu pasiune şi euforie. Clasicul moment de rupere a cămăşii de la birou şi părăsirea restaurantului sau salonului de tatuaj cu un "I Quit" apar în acest clip, cu o euforie adolescentină.

Toţi cei care şi-au părăsit joburile se reunesc într-o hală în care cântă chiar Sum 41 şi se lasă cu mosh pit şi solo-uri foarte rapide. Avem şi un solo de bas, care duce înspre o secţiune de chitare ritm şi o voce foarte catchy spre final. Albumul cel nou, "Order in Decline" soseşte pe 19 iulie prin Hopeless Records.

Vine la 3 ani după LP-ul "13 Voices" din 2016, care marca revenirea solistului şi chitaristului Deryck Whibley după o experienţă mortală. Artistul a fost spitalizat în 2014, după ce i-au cedat rinichii şi ficatul din cauza problemelor cu alcoolul. Solistul a fost în comă şi avertizat că o singură băutură alcoolică l-ar putea ucide.

Deryck şi-a revenit şi este plin de energie, după cum o arată noua piesă şi clipul aferent. Sum 41 se află deja în turneu în Statele Unite, cu câteva opriri la arene locale, urmând să ajungă în Europa în iunie. Este printre co-headlineri la Hellfest şi festivalul Download Spania. Albumul cel nou, "Order in Decline" are 10 piese şi a fost descris drept "cel mai bun LP" al trupei, la nivel de sound. Va aborda teme precum politică, familie şi moarte, modelat după viziunea lui Deryck asupra societăţii moderne.

Sum 41 va fi un headliner la festivalul Rockstar Energy Drink Disrupt, care are prima ediţie în 2019. Mai participă şi The Used, Thrice, Circa Survive şi The Story So Far. Acest festival-caravană rock începe pe 21 iunie în Dallas, Texas şi are 25 de opriri, ultima fiind pe 28 iulie în New Mexico.