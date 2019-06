"A Death In the Family" este cel mai nou single de pe albumul "Order In Decline" care debutează pe 19 iulie prin Hopeless Records. Videoclipul ne prezintă Sum 41 în 1969 şi 2019, juxtapuse în split screen. Călătoria temporală se reflectă în instrumentele muzicale, cu chitare în formă de V şi un bas de care şi Elvis ar fi mândru, dar şi în modă şi filtrul aplicat peste imagine.

Varianta din 2019 are jeanşi skinny, părul vâlvoi blond şi instrumente wireless, plus o imagine mai cristalină. Videoclipul este regizat de Dale "Rage" Resteghini. Dorinţa sa este de a pune publicul în pielea unui călător în timp care poate comuta între anii 1969 şi 2019 printr-o singură apăsare de buton.

Aşa cum ne-a dovedit şi pe albumul din 2016 ("13 Voices") Sum 41 se apropie tot mai mult de rock judecând după solo-urile sale, inclusiv cele din această piesă nouă. Trupa se pregăteşte de o serie de concerte în această vară, inclusiv o apariţie la Disrupt Festival luna viitoare, dar şi la Warped Tour, Louder Than Life şi Aftershock. Va apărea şi la Toronto Echo Beach în august, cu o stea ascendentă ca oaspete special: rapperul Grandson.

Cel mai nou album, "Order In Decline" a fost anunţat în luna aprilie şi este al şaptelea material discografic al muzicienilor canadieni. În acest moment componenţa trupei Sum 41 este următoarea: Deryck Whibley (solist), chitarişti (Dave Baksh şi Tom Thacker), basist (Jason McCaslin) şi Frank Zummo (toboşar). Acesta din urmă este cel mai proaspăt în formaţie, alăturându-se grupului în anul 2015.

Primul single de pe noul album a fost "Out for Blood", lansat în luna aprilie a acestui an. Artiştii au descris noul LP drept "cel mai dur şi agresiv album de până acum, dar şi cel mai dinamic şi natural".