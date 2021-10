Stromae - Santé

Stromae îşi continuă lansările de piese catchy, cu beat-uri orientale şi percuţie şi bas sacadate, peste care se aşterne un sintetizator ascuţit. Videoclipul "Sante" prezintă o serie de imigranţi care încearcă să se integreze în societatea franceză, acceptând joburi în bucătărie, în call center, pe vase de pescuit sau fiind chelneri. Prin noul clip muzicianul a dorit să ofere un tribut celor care muncesc în vreme ce alţii petrec.

Versurile propun "un toast pentru cuceritorii celor mai rele ore de muncă, pentru părinţii adormiţi de plânsete de copil şi insomniacii din cauza meseriei". Singura consolare a oamenilor muncii este momentul când Stromae apare la TV şi le induce o hipnoză manifestată prin dans necontrolat. Ultimul album lansat de creatorul lui "Alors on Danse" a fost "Racine Carree" din 2013, după LP-ul de debut "Cheese" din 2010.

Din 2015 încoace Stromae a luat o pauză de la muzică, lansând doar un remix pentru "Alors on Danse" în 2019 plus 2-3 featuring-uri. Belgianul cu origini rwandeze a fost apreciat de critici şi public pentru modul în care amesteca un clasic "chanson francaise" cu muzică electronică dansabilă. Are şi un fler stilistic şi cinematografic deosebit, reflectat în clipuri precum "Quand C'est", o creaţie vizuală întunecată despre cancer.

"Alors on Danse" a ajuns pe locul întâi în topurile muzicale din 15 ţări, iar primul album al artistului de 36 de ani, "Cheese" a strâns 2.5 miliarde de stream-uri. Muzicianul are un MTV Europe Music Award în palmares, 4 trofee Victoires de la Musique şi 4 premii NRJ Music Awards. A avut 250 de concerte sold out în toată lumea şi a ajuns printre numele mari de la Coachella, Lollapalooza şi Madison Square Garden.

Stromae a apărut într-un featuring pe piesa lui Orelsan "La Pluie" în 2017, iar în 2018 a regizat clipul "IDGAF" pentru Dua Lipa.