Spike a colaborat cu Surorile Osoianu la acest track, "Paparude", o combinaţie inedită de folclor şi rap urban ironic şi cu bas greu. Videoclipul nu e la fel de amuzant precum cel al piesei "Manele", dar are totuşi o doză de umor, ironie, satiră. Rapperul este fugărit de fotomodele, înconjurat de oi acoperite cu baticuri Gucci şi cântă despre "paparude", de această dată în accepţiunea ispitei feminine. E vorba despre fata care este îmbrăcată sexy şi te poate lăsa cu cardurile goale după o sesiune de shopping.

Muzicianul are versuri despre femeia care întreabă "cât faci pe lună", despre tânăra socialite cu sute de mii de followeri pe Insta şi care îşi creează cu foarte multă grijă imaginea. La final de clip Spike are grijă să precizeze că nici o "influcenceritză" nu a fost rănită pe parcursul filmărilor. Surorile Osoianu s-au viralizat la începutul acestei veri realizând un cover după piesa centrală din jocul de PlayStation 4 "The Last of Us Part II". Vara trecută grupul de artiste a colaborat cu Subcarpați pe piesa "Limba Română".

Acest ansamblu folcloric este alcatuti din 5 membre, cunoscute şi drept "Cinci voci gemene", care provin din Republica Moldova, Horeşti, raionul Făleşti. Ansamblul a cântat în deschiderea celor de la Zdob şi Zbub şi a bifat o colaborare cu aceştia. Grupul a devenit remarcat pe scenă muzicală locală după ce a deschis concertul Loredanei din 2013 de la Sala Palatului.

Iată ce a declarat Spike despre colaborare:

Sunt entuziasmat să lansez "Paparude" și este o onoare pentru mine să cânt pe piesă alături de Surorile Osoianu. Cred mult în acest proiect și sper să vă placă și vouă la fel de mult! M-am distrat foarte tare la filmările videoclipului și cred că asta se vede din produsul final. Sper să vă distrați și voi atunci când vă uitați la el.

Clipul a fost regizat de către Raluca Netca şi filmat de către Alexandru Chițu. Spike a lansat în 2020 piesa "Rockstar", care a devenit un hit şi i-a făcut pe fani să se întrebe ce cânta rapperul la refren de fapt: "Genul rock, starea mea e mult mai bună" sau "Ce noroc, starea mea e mult mai bună".