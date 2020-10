După ce au oferit o serie de indicii pe platformele de socializare, Smiley și Delia au confirmat recent că vor colabora pentru o piesă. Este vorba de "Ne Vedem Noi", o compoziție semnată de Smiley, Lucian Nagy și Șerban Cazan. Melodia a fost lansată oficial pe 5 octombrie și beneficiază de un videoclip realizat de Ngm Creative & Loops Production.

"Eram in mansarda mea, alături de Lucian Nagy și de Șerban Cazan, fiecare dintre noi era departe de ai lui, de persoanele iubite, și așa a apărut <<Ne vedem noi>>. În perioada aceea făceam multe live-uri pe Facebook și pe YouTube și chiar am cântat atunci, la cald, părți din piesă oamenilor care erau pe recepție. Abia după ce am terminat-o, am simțit că îi lipsește dimensiunea feminină, că este de fapt un dialog muzical între un <<el>> și o <<ea>> și iată că, după o altă perioadă de lucru, auziți acum varianta ei finală, cu Delia", a declarat Smiley.