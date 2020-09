"Am compus piesa "Lonely Alone" avându-l pe Willie în minte. A fost concepută în stilul unei piese de bar pentru cowboy cu inflexiuni spaniole, dar versurile au căpătat o nouă semnificație în această perioadă. Sper ca oamenii să găsească în această piesă același confort pe care eu l-am găsit mereu în Willie. Mereu mă simt cel mai aproape de casă atunci când am ocazia de a cânta cu el - știu că mulți oameni simt același lucru, chiar dacă îl pot acompania doar atunci când îl aud cântând la radio. Am simțit că aceasta este piesa perfectă pentru a celebra albumul "Threads"", a declarat Sheryl Crow.