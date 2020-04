Fanii au început deja să analizeze cadru cu cadru noua creaţie marca Selena Gomez. Au găsit în "Boyfriend" elemente inspirate de la The Weeknd şi clipul "Heartless". Posibil să fie vina costumului roşu cu care defilează artista la începutul clipului. După intro-ul ciudat cu maşină plină de broscoi, Selena începe un maraton de speed dating. Pare a se da cu un fel de feromoni magici, care transformă toţi peţitorii săi în broaşte, care ajung în aceeaşi cuşcă precum restul perdanţilor.

E ceva foarte ciudat să o vezi pe Selena la câţiva centimetri distanţă de o broască umedă şi lipicioasă, cântând "I want a boyfriend". Povestea broscoiului devenit prinţ se inversează aici, iar muzele masculine care dau târcoale Selenei sunt pedepsite pentru îndrăzneala de a flirta dibace. "Boyfriend" este unul dintre cele 3 single-uri noi extrase de pe ediţia deluxe a albumului "Rare". Acesta a debutat în primele săptămâni ale anului 2020 şi a inclus single-uri de succes ca "Look at Her Now", "Rare" şi "Feel Me".

"Boyfriend" este track-ul inaugural pentru noua ediţie Deluxe de "Rare", iar celelalte piese noi sunt "Souvenir" şi "She". Aparent "Souvenir" este doldora de aluzii la relaţia artistei cu rapperul canadian The Weeknd. Cei doi s-au despărţit în toamna lui 2017. Versurile fac aluzie la New York-ul în august, în zona Greenwich Village. Fix acolo au avut Selena şi The Weeknd un apartament împreună şi fix în vara lui 2017. Este amintit şi reperul Sunset Tower, un hotel în care cei doi au fost surprinşi în iulie 2017.

Versurile devin senzuale, cu aluzii la vin Bordeaux din 1993, sărutări şi suita prezidenţială. Muziciana i-a complimentat într-o postare recentă pe Instagram o piesă a lui The Weeknd, în contextul lansării noului album "After Hours". Şi acest LP a primit o ediţie Deluxe în ultima săptămână. Se pare că artiştii au rămas prieteni.