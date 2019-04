"Bismarck" spune povestea celebrei nave de război germane, iar clipul a fost realizat cu ajutorul celor de la World of Warships. În clip apar o sumedenie de nave de război, avioane din marile conflicte mondiale şi celebrul crucişător. Artiştii sunt pe puntea vasului Bismarck, cântându-şi imnul înălţător, în vreme ce uriaşul metalic este atacat din toate părţile.

Torpilele străbat apa, avioanele atacă din flancuri în această producţie la scară uriaşă. Majoritatea imaginilor provine din CGI bine realizat, perfect îmbinat cu cadrele reale de pe mare. Power metaliştii suedezi au mai colaborat cu World of Tanks pentru un videoclip al piesei "Primo Victoria" în 2017, iar pe atunci Sabaton primea propriul tanc în jocul MMO.

Artiştii declară că povestea vasului Bismarck a fost cea mai cerută de către fani ca subiect de melodie, în comunităţile online. Secvenţele cu vasul legendar din a doua conflagraţie mondială sunt preluate direct din jocul video. Noul single este separat de viitorul album, care vine la vară. Despre "Bismarck", Sabaton a declarat următoarele:

Soarta navei Bismarck este o poveste fascinantă, pe care am dorit să o scriem multă vreme, dar nu am putut să o integrăm pe nici un album. Aşa că am decis să o lansăm ca un single, ca un cadou de la noi pentru voi, fanii noştri fantastici din ultimii 20 de ani.