Rita Ora ne învaţă cum să fim singuri în auto izolare şi carantina odată cu lansarea noulu videoclip "How to Be Lonely". Artista prezintă scenarii complexe derivate din singurătate într-un videoclip plin de imagini puternice, culminând cu îmbrăţişări cu un urs viu, plus dueluri cu lasere cu alieni. Urmăriţi videoclipul în articol.

"How to Be Lonely" este cel mai nou single semnat Rita Ora, care a primit un videoclip deja ce prezenta repetiţii de dans ale artistei şi echipei sale de dansatori. De această dată vedem un clip oficial, plin de imagini puternice, precum cea cu Rita Ora dansând într-o mare de gălbenuşuri şi coji de ouă. Este şi secvenţa aceea memorabilă cu ursul care o îmbrăţişează pe muziciană, dar şi scheletul care îi este cel mai bun companion pe durata izolării. Povestea devine şi mai nebunească la mijloc de clip, Rita Ora trezindu-se acoperită cu o substanţă cu textură metalică aurie în cadă, în vreme ce un OZN coboară pe Pământ şi începe să se dueleze cu artistă şi un sidekick. Toate aceste imagini provin dintr-o imaginaţie febrilă a persoanei care trăieşte prea mult în mintea sa, în singurătate şi îşi poate crea lumi şi prieteni infiniţi acolo. Dave Meyers a regizat acest clip, iar regizorul este cunoscut pentru colaborări cu nume ca Britney Spears, Lil Wayne, Kid Rock, Taylor Swift, Ariana Grande, Maroon 5 sau Justin Timberlake. Vizionarul videograf a explicat astfel noua sa creaţie: Acest clip video explorează în mod abstract emoţiile pe care le simte cineva atunci când trece printr-o despărţire. E vorba despre furie, dorinţă, confort, retragere, cădere şi singurătate. Până la urma concluzia e că ai nevoie de un proces obligatoriu de vindecare, care duce la trezirea sinelui real. Rita Ora nu e chiar străină de producţii cinematografice ample, ea apărând în filmele din seria "Fifty Shades of Grey". Artista a transmis şi un mesaj cu privire la "tăria interioară" şi la faptul că din moment ce suntem izolaţi putem afla cine suntem cu adevărat. Ultimul disc al său a fost "Phoenix" din 2018, urmat de un turneu global. Între timp Rita a fost gazda emisiunii "America's Next Top Model", dar şi un jurat al variantei britanice de "The Masked Singer".