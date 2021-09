Randi - Etajul Noi

"În "Etajul Noi" am schimbat sound-ul și abordarea producției. Am vrut să revin la acel dance cu care am început în Morandi. Cred că odată cu piesele la care lucrez și pe care urmează să le lansez în continuare va fi din ce în ce mai clară direcția spre care mă îndrept.

Vreau ca oamenii să se bucure de piesa asta, să danseze pe ea, să se regăsească în ea și să o asculte cu volumul la maxim. Este o piesă energică, cu un sound fresh, curat și cu vibe de dans și flirt", spune Randi.