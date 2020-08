Melodia a fost compusă de Duncan Jennings și Orville Peck. Așa cum este de așteptat datorită celor doi protagoniști, piesa are influențe country, pe un fundal pop-rock. Videoclipul a fost regizat de Cameron Duddy și prezintă un concert susținut de Orville și Shania.

Show-ul este unul drive-in, eveniment devenit popular în ultima vreme în contextul pandemiei de coronavirus. Îmbrăcată într-un costum animal print, ce ne aduce aminte de faimosul outfit din videoclipul "That Don't Impress Me Much", Shania coboară de pe o motocicletă și urcă pe scenă alături de Peck. Cei doi interpretează melodia pentru un public ce îi urmărește din mașinile proprii.

"Să lucrez cu Shania este un vis devenit realitate. Muzica ei mi-a dat putere când eram mic și a avut o imensă influență asupra mea", a declarat Orville Peck despre colaborare.

"Legends Never Die" este extrasă de pe EP-ul lui Peck, "Show Pony", lansat tot astăzi. Anterior, de pe acest material, au mai fost lansate piesele "Summertime" și "No Glory in the West". Orville Peck este un muzician country originar din Canada. El s-a făcut remarcat prin faptul că își ascunde fața, purtând tot timpul o mască cu franjuri. Albumul său de debut, "Pony", a fost lansat în 2019.