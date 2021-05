Noul single "Run" este scris și produs de Ryan Tedder, Brent Kutzle, Tyler Spry și John Nathaniel. Piesa va fi inclusă pe următorul album al trupei, "Human", programat pentru lansare pe 1 decembrie. Pe acest material se vor regăsi și single-urile "Rescue Me", "Somebody To Love", "Wanted", "Didn't I" și "Better Days", ce au acumulat deja peste 1.75 miliarde de stream-uri la nivel mondial.

Lansată la începutul anilor 2000, trupa OneRepublic a avut un parcurs impresionant, ajungând să se plaseze astăzi printre cele mai apreciate nume ale curentului pop-rock internațional. Trupa s-a născut în 2002 la inițiativa solistului Ryan Tedder și a chitaristului Zach Filkins, bucurându-se de notorietate încă de la debut, mai ales în cadrul unor platforme online de muzică.

Melodiile trupei au fost incluse atât în filme, cât și în seriale celebre. "Start Again", împreună cu Logic, a apărut în serialul celor de la Netflix, "13 Reasons Why", iar piesele "Wild Life" și "Lose Somebody", împreuna cu Kygo, au putut fi ascultate în filmul "Clouds", al Disney+ .

OneRepublic a susținut primul concert în România pe 4 iunie 2015. Evenimentul a avut loc la Arenele Romane.