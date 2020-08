Compusă de Olga alături de Roland Kiss și Vlad Cireșan, piesa este pentru cei care iubesc din toată inima, dar care aleg să creadă în iluzii când magia iubirii dispare. Protagonistă în propria poveste, Olga joacă rolul personajului încătușat în propriile iluzii, iar videoclipul transpune într-un mod simplu dar intens toate trăirile artistei.

"<<Iluzia>> nu este doar un nou single cântat de către mine, ci este povestea care a stat închisă în mine ani la rând așteptând să fie auzită. Este prima oară când am reușit să mă expun și să creez ceva din durerea pe care am simțit-o. Piesa asta care reprezintă și debutul meu în songwriting m-a vindecat și mi-a demonstrat că toate încercările ce mi se dau sunt de fapt pentru a-mi găsi inspirația și a transmite mai departe. Mulțumesc echipei mele, băieților de la studio care mi-au prins vibe-ul și mi-au ascultat povestea, împreună cu ei am reușit să aducem «Iluzia»", a declarat Olga Verbițchi.