"Toți cei pe care îi iubești vor muri / Așa că nu lăsa ca timpul să treacă pe lângă tine", cântă Noah Cyrus în versurile noii piese "The End of Everything". Melodia este extrasă de pe EP-ul cu același titlu, artista mărturisind că piesa aceasta are o însemnătate aparte pentru ea.

"Ceea ce avem CHIAR ACUM e ceea ce contează. Nimic altceva"