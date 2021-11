Natalie Imbruglia - Invisible Things

"Le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat...a fost atât de amuzant să filmez videoclipul ăsta cu trupa mea - Ryan Farmery, Paul Mason, Henrik Irgen, prietenii mei și unul dintre co-scriitori, Josie Dunne, cu multe aprecieri și pentru celălalt co-scriitor al meu, Andrew DeRoberts", a declarat Natalie Imbruglia.

Noul single "Invisible Things" se regăsește pe albumul "Firebird", lansat pe 24 septembrie. Acesta este primul material cu piese originale de la discul "Come to Life", apărut în 2009. Noul LP include 14 piese compuse de artistă împreună cu Albert Hammond Jr., Romeo Stodart, KT Tunstall, Eg White, Fiona Bevan și Rachel Furner, printre alții.

Natalie Jane Imbruglia a ajuns cunoscută la nivel internațional datorită melodiei "Torn", o reinterpretare a piesei cu același titlu, ce aparține formației rock americane Ednaswap. "Torn" a devenit una dintre cele mai iubite piese ale tuturor timpurilor, aducându-i artistei numeroase premii importante, precum "MTV Video Music Award for Best New Artist", "MTV Europe Music Award for Best Song", "Brit Awards for International Newcomer & Female Solo Artist", dar și trei nominalizări la premiile Grammy.

Actriță, cântăreață și fotomodel, Natalie Imbruglia face parte din generația pop-rock din care fac parte și Alanis Morissette și Sheryl Crow ce a dominat în anii '90 televiziunile și radiourile din întreaga lume. Materialele sale au fost vândute în zeci de milioane de exemplare, iar albumul de debut "Left of the Middle" deține în continuare recordul pentru "Best selling debut album by a pop/rock/alternative female artist". În 2004, Natalie s-a plasat pe locul 6 în topul celor mai frumoase femei ale tuturor timpurilor, în portofoliul cinematografic având apariții în pelicule de succes precum "Johnny English" (2003), "Closed for Winter" (2009) sau "Underdogs" (2013).