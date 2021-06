Natalie Imbruglia - Build It Better

Natalie Imbruglia transmite un mesaj optimist, de pozitivitate atunci când lucrurile nu merg bine şi le poţi "dărâma şi reconstrui mai bine". "Build It Better" ar fi făcut senzaţie în anii '80 şi ar fi putut deveni un imn în anii '90, În anii 2020 este perfect pentru a ne servi o mare porţie de nostalgie prin pop pozitiv şi melodic, infuzat cu know how mediteranean şi nordic stil ABBA, Tove Lo, MO. Este un single foarte catchy, lansat pe 18 iunie şi care a venit odată cu anunţul albumului "Firebird". Acesta va sosi în septembrie.

Artista în vârstă de 46 de ani, cunoscută pentru hituri ca "Torn" şi "Shiver" ne va oferi un LP la care au muncit o sumedenie de producători şi compozitori apreciaţi. Printre aceste nume se număra Albert Hammond Jr., Romeo Stodart, KT Tunstall, Eg White, Luke Fitton, Fiona Bevan, Rachel Furner şi mulţi alţii. Temele abordate includ independenţa, vulnerabilitatea, fragilitatea, dar şi puterea regăsită în urma unor dezamăgiri sau nefericiri. O bună parte din noul material discografic a fost înregistrată în lockdown.

Piesele au fost produse de către Natalie, cu ajutor de la Albert Hammong Jr., Gus Oberg şi Romeo Stodart. Iată ce a declarat Natalie despre procesul creativ:

Realizarea acestui album a fost o experienţă atât de satisfăcătoare şi profundă. După ce am trecut printr-o lungă perioadă de lipsă de inspiraţie, era greu să mă văd ajunsă în acest loc. Înainte de pandemie, am pornit procesul de compoziţie pentru acest album la Londra şi la puţin timp după aceea am ajuns în Nashville. Cu fiecare sesiune şi colaborator nou, am început să câştig încredere, să îmi găsesc vocea din nou şi să şlefuiesc sunetul şi stilul pe care le-am simţit autentice pentru mine. A fost un privilegiu să lucrez cu oameni atât de talentaţi la "Firebird". Abia aştept ca publicul să îl asculte în sfârşit.

Cât despre "Build It Better", Natalie Imbruglia îl vede că o melodie despre momentul când te predai haosului şi vezi că dincolo de acel eveniment neplăcut este o lecţie bună de viaţă. Muziciană vine după un moment special în viaţa sa, devenind mamă în 2019, la vârsta de 44 de ani, prin fertilizare in vitro. Ea este acum mama unei fete numite Max Valentine Imbruglia.