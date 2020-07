În ultima săptămână am văzut o serie de artişti intrând în studioul Retro Pepsi, pentru a cânta variante proprii ale unor piese apreciate din România. Smiley a dat tonul, cu un nou suflu pentru "Adeline" de la Timpuri noi, urmat de Feli, care a regândit track-ul "Amintirile" de la 3 Sud Est. Acum Mira ne prezintă propria viziune pentru "Dragostea din Tei", cel mai mare hit O-Zone, care a devenit un fenomen global după viralul YouTube "Numa Numa".

Dacă originalul de la începutul anilor 2000 era o piesă zglobie, un pop cu sintetizatoare trăznite şi voci săltăreţe, Mira invocă o sensibilitate neaşteptată în varianta sa. Artista a scăzut mult tempo-ul melodiei, a accentuat fiecare silabă cu un cântec de pian, pentru ca în doua parte a piesei să aibă o abordare ceva mai dansabilă. Instrumentalul este discret, o percuţie minimă, plus un bas ce aminteşte de linia melodică a originalului, iar spre final reapare energia care a consacrat single-ul O-Zone, într-o variantă care scoate în evidenţă vocea Mirei.

"Dragostea din Tei" apărea în anul 2003 în Republica Moldova, iar în primăvara anului 2004 în restul Europei. A fost unul dintre cele mai populare single-uri din Europa în acel an şi a ajuns pe locul 1 în Eurochart Hot 100, unde a stat 3 luni, toată vara lui 2004. A cucerit Statele Unite după un video viral al lui Gary Brolsma dansând pe beat-ul piesei, sub titlul de "Numa Numa". Tânărul de 19 ani a dat naştere unuia dintre primele virale de pe Internet, iar clipul original apărea pe Newgrounds la final de an 2004. De atunci pagina web respectivă a strâns peste 6.5 milioane de accesări.

O-Zone a lansat şi o versiune în limba engleză a piesei, interpretată de Dan Bălan şi Lucas Prata. Noua varianta se axa pe versul "Sunt eu, Picasso" şi pe ideea artistului care şi-a pierdut muza. Piesa a fost interpretată la emisiunea The Today Show din 22 februarie 2005 şi a urcat pe poziţia 72 din Billboard Charts.

Mira a lansat în ultima săptămână piesa "Maracas", colaborare cu Lino Golden, iar în această lună ne-a oferit şi noul single "Învaţă-mă".