"Light It Up" începe cu cei 3 artişti intrând într-un club de noapte. Încălţaţi cu cei mai buni adidaşi, cele mai strălucitoare lanţuri şi ochind cele mai stilate fete, incursiunea artiştilor devine un concert ad-hoc. Beat-ul din fundal are un vibe oriental, iar versurile rapperilor sunt despre hedonism, viaţa opulentă şi aventuri de o noapte.

Marshmello etalează o nouă cască în formă de bezea, una care îşi schimbă culoarea de această dată. Artistul este sărbătorit cu un tort în forma celebrei sale măşti, o bezea uriaşă plină cu artificii. Chris Brown schimbă puţin beat-ul gangsta al lui Tyga, cu o abordare R&B mai suavă şi vocalize de boy band. Marshmello ne arată că ştie să şi danseze pe beat-urile pe care le produce.

Piesa este despre acel moment de la o zi de naştere când ai băut prea mult şi nu îţi mai pasă de nimic. Cei 3 artişti şi-au mai unit talentele pe o melodie în 2016, "Rumorz". Acum rezultatul este un imn de party, lansat prin Astralweks. Un "invitat special" al clipului este noua maşină de teren a lui Marshmello, tunată special de către RDB LA, care primeşte mulţumiri la final.

Clipul este regizat de către Arrad, care a mai creat materiale video pentru Tyga şi Brown în trecut. Marshmello vine după câteva luni prolifice, lansând single-uri ca "Rooftops", "Power", "Here With Me" sau "Tell Me". La început de an a organizat un concert virtual în jocul video Fortnite, făcând istorie. DJ-ul a fost nominalizat la 3 premii Billboard Music Awards, iar cel mai mare hit al său rămâne "Happier", colaborare cu Bastille, care are peste 10 milioane de unităţi vândute.

Marshmello nu e deloc străin de hip-hop, artistul colaborând recent cu SOBxRBE şi Roddy Rich pe un track de acest gen. Recent a apărut şi un teaser legat de o colaborare cu Cardi B. În acest ritm Marshmello are şanse mari să îl ajungă pe Calvin Harris (cel mai bine plătit DJ) la câştiguri. Cei doi au de altfel acelaşi manager, pe Moe Shalizi.