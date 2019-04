DJ-ul Markus Schulz, votat în 2012 şi 2014 drept cel mai bun DJ din America, lansează alături de Smiley single-ul "The Dreamers", o piesă de dragoste estivală, perfectă pentru playlisturile festivalurilor de sezon. Compus de Markus împreună iubita sa, Adina Butar, și cu Michael McGregor, linia melodică introduce ascultătorul într-o stare de relaxare și de visare, în versuri vorbindu-ni-se despre bucuria unei relații în care iubirea este reciprocă.

Legătura specială a lui Markus Schulz cu România

Colaborarea dintre Markus Schulz și Smiley fusese anunțată încă din vara anului trecut, când DJ-ul american povestea într-un interviu pentru Red Bull despre conexiunea specială pe care o are cu România. Iubita și viitoarea lui soție, Adina Butar, i-ar fi sugerat ideea de a lansa o piesă împreună cu Smiley, colaborarea venind într-un moment propice. DJ-ul își dorea să includă în piesele sale un vibe aparte, specific muzicii românești, astfel apărând piesa "The Dreamers", precum și primul său featuring cu Alina Eremia. Single-ul înregistrat cu Alina se numește "You Light Up The Night" și nu beneficiază încă de un videoclip, dar poate fi ascultat pe canalul de YouTube al DJ-ului. Ambele piese sunt incluse pe albumul "We are the light", lansat anul trecut, pe 12 octombrie.

Markus Schulz a cucerit clasamentul Billboard Club cu remixurile sale pentru piesele "Intuition" și "Stand", interpretate de Jewel. De-a lungul celor aproape 30 de ani de carieră a colaborat cu trupe și artiști ca Depeche Mode, Madonna și Fat Boy Slim. Primul său concert în România a avut loc în 2018, în cadrul festivalului Untold.

Smiley a cucerit inimile ascultătorilor cu trupa Simplu, alături de care a lansat cinci albume premiate cu Discul de Aur. Ulterior, artistul s-a îndreptat către o carieră solo. Până în prezent a lansat patru albume: "În lipsa mea" (2008), "Plec pe Marte" (2010), "Acasă" (2013) și "Confesiune" (2017), în care a investit pasiunea sa pentru muzică şi a jonglat, ca un adevărat acrobat, cu diferite stiluri muzicale: de la pop, soul, funk, la r'n'b şi hip-hop.

Într-un interviu acordat InfoMusic, Smiley a mărturisit că sinceritatea este singura cale către inimile ascultătorilor și că adevărul din muzica sa este iubirea.