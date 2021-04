Compusă de Tudor Ionescu alături de Harvis Cuni Padron (TrumpBeats), Alin Onoiu (SMAX), Damian Salazar și Dan Denes, "No tengo dinero" este o piesă fresh, cu ritmuri antrenante, despre iubirea și sentimentele ce își fac loc în inima ta atunci când apare în drumul jumătatea ta. Clipul o prezintă pe Isasi B. așa cum ne-a obișnuit, plină de senzualitate, eleganță și pe ritmuri de flamenco.

"<<No tengo dinero>> este o piesă diferită față de proiectele pe care le lansăm în general, fiindcă este vorba despre o altă energie, un pic mai liniștită, dar cu acel vibe latino care ne caracterizează. Piesa este mai intimă și are niște hint-uri de flamenco, care pe mine personal mă inspiră mult și îmi aduce aminte de casă. Piesa a fost creată în studioul celor de la Fly Records și le mulțumim mult pentru toată creativitatea depusă în acest temă care ne-a cucerit din prima secundă. Single-ul este despre iubirea fără materialism sau superficialitate, care din păcate este un lucru prea dominant în zilele de astăzi. Suntem făcuți să iubim oameni și să folosim lucruri, dar în ultimul timp pare că tendința este invers, iubim lucruri și ne folosim de oameni. <<No tengo dinero>> ne face să uităm de bani și să ne concentrăm pe ce este cu adevărat relevant în viață. Videoclipul a fost regizat de Silviu Mîndroc, căruia îi mulțumim pentru rezultat. Abia așteptăm să vedem care este feedbackul publicului și sperăm să vă placă la fel de mult cum ne place nouă", a mărturisit Isasi B.