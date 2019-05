Pe "Hollywood Whore" descoperim un Machine Gun Kelly care se apropie periculos de mult de rock, mai ales în ultima parte a piesei. Artistul chiar sparge o chitară la final de clip, aşa cum fac starurile rock la concertele legendare. Posibil să fi deprins din obiceiurile legendelor de la Motley Crue, având în vedere că rapperul a jucat în pelicula biografică despre acea formaţie, lansată de Netflix.

Artistul l-a jucat pe Tommy Lee, toboşarul Motley Crue. Noul single aminteşte de stilul lui Mike Shinoda şi este un rap-rock catchy, cu clape, chitară şi tobe care se intensifică în a doua parte a piesei. În special clapele amintesc de Linkin Park, ceea ce e flatant pentru MGK, cunoscut mai degrabă pentru un hip-hop la foc automat şi beef-ul cu Eminem de acum un an. Cine priveşte cu atenţie clipul va descoperi la minutul 2:50 un tribut pentru Chester Bennington.

De altfel rapperul a fost în turneu cu Linkin Park, cântând piesa "Bleed It Out" alături de grup la festivalul Impact din Polonia. Machine Gun Kelly şi-a luat în serios cariera de actor şi a apărut în ultimul an în două superproducţii Netflix, "The Dirt" şi "Bird Box". MGK pregăteşte al patrulea album din cariera, "Hotel Diablo" şi primul release de la EP-ul "BINGE" din 2018.

Tânărul a promis că va lansa săptămânal câte o piesă până ce e momentul debutului albumului complet. Kelly va pleca în turneu în Marea Britanie în a doua parte a anului, cu opriri în Glasgow, Manchester, Bristol, Birmingham şi Londra. Rapperul va apărea şi la festivalurile de la Reading şi Leeds. Un release neaşteptat a venit în ultima săptămână, MGK realizând un cover după Billie Eilish, piesa "Ocean Eyes".

Pe acel single am resimţit influenţe de rock şi rap modern. Un alt cover realizat de Kelly a venit după moartea rapperului Nispey Hussle, care a primit un tribut sub formă de piesă cântată la tobe ("Right Hand 2 God"). Nu ştim exact când va sosi "Hotel Diablo", dar ştim că va veni luna viitoare, după data de 9 iunie.