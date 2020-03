Machine Gun Kelly a lansat single-ul "Bullets With Names" cu o săptămână în urmă, stârnind zvonuri despre o reaprindere a disputei cu Eminem. Acest track este un single de pe viitorul album al rapperului, "Tickets to My Downfall". Clipul este regizat de Sam Cahill, care ne duce în culisele vieţii de noapte pe care o trăiesc MGK şi prietenii săi. Vedem secvenţe din concerte, abuz de alcool şi substanţe, dar şi hobby-uri ale artistului, ca skateboarding, bowling sau jocuri cu şerpi periculoşi.

Acesta nu este primul videoclip lansat de MGK în luna martie a acestui an, primul fiind "why are you here", de pe 5 martie. Aceea era o melodie despre momentul când te întâlneai cu o fostă prietenă la o petrecere şi îţi strica seara. Clipul a debutat cu tam-tam, printr-un leak, dar MGK a preferat să lanseze şi el imediat clipul, în loc să scoată de pe Internet scăparea. Viitorul disc al lui Machine Gun Kelly va include colaborări cu nume precum YUNGBLUD, Travis Barker, Bert McCraken, blackbear, Young Thug şi mulţi alţii.

Discul va fi disponibil din vară şi ar putea include mai multe influenţe de rock alternativ, aşa cum a promis rapperul din Texas. Scandalul dintre MGK şi Eminem începea în 2018, când Eminem a lansat albumul de diss-uri "Kamikaze". Una dintre piese era chiar despre Machine Gun Kelly, ca răspuns la comentariile despre fiica lui Em, Hailie Jade Mathers. Ulterior au urmat disstrack-urile "Rap Devil" şi "Killshot", iar beef-ul părea încheiat. Au mai fost indicii că s-ar putea reaprinde, iar piesa nouă merge în această direcţie.

În ultimul an Machine Gun Kelly pe numele său real Richard Colson Baker a cochetat cu actoria, apărând în două mari producţii Netflix, "Bird Box" şi "The Dirt". În al doilea joacă rolul lui Tommy Lee, toboşarul Motley Crue. În 2020 artistul va mai apărea în alte două filme "King of Staten Island" şi un proiect marca Schulman/ Joost.