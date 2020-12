După un featuring lansat recent, Loredana și Adrian Petrache își unesc vocile din nou. Îndrăgita artistă și finalistul X Factor prezintă publicului o variantă proprie a melodiei "What are you doing New Year's Eve?". Compus în 1947 de Frank Loesser, "What are you doing New Year's Eve?" este un cântec independent, în sensul că nu a fost scris pentru un artist anume. De-a lungul timpului, piesa a fost înregistrată de mai mulți cântăreți, printre care Ella Fitzgerald, Kacey Musgraves, Barbra Streisand sau The Carpenters.

Videoclipul îi surprinde pe cei doi cântăreți. Loredana își etalează calitățile vocale și Adrian o acompaniază atât cu chitara, cât și cu vocea. Tânărul i-a impresionat pe jurații X Factor cu talentul de a cânta la chitară, astfel că prezența instrumentului era imperios necesară.

Loredana a revoluționat industria muzicală din România, ridicând, an de an, nivelul show-urilor, care se situează la cele mai înalte standarde internaționale. Producția grandioasă și prestația artistică fără cusur a Loredanei au cucerit publicul și presa de specialitate. De-a lungul timpului, Loredana a cucerit milioane de români prin discografia bogată și prin aparițiile LIVE spectaculoase, devenind una dintre figurile emblematice ale muzicii românești.

Adrian Petrache începe să își construiască un drum în industria muzicală. Tânărul a participat la cel de-al nouălea sezon X Factor, unde i-a cucerit pe jurați cu vocea și jovialitatea sa. Adrian a evoluat etapă cu etapă, ajungând până în finala concursului.