Lorde - Fallen Fruit

Chiar dacă inițial Lorde a fost inclusă în categoria artiștilor pop, muzica sa nu încadrează, de fapt, într-un gen muzical. Cu influențe diverse, de la indie la alternative, electro, synth, folk și rock, piesele sale urmăresc scopul transmiterii unor mesaje și a unor emoții mai presus de menținerea unei traiectorii stilistice.

Noul single "Fallen Fruit" nu face nici el excepție, dincolo de inserțiile de chitară și sound-ul comparat cu cel al activistei Joan Baez, aflându-se dorința artistei de a atrage atenția asupra unui mesaj important: proiecția noastră asupra viitorului versus realitatea unei planete ce cu greu face față impactului nostru distructiv. Melodia nu este un cântec de protest, ci mai degrabă o constatare dureroasă, care, în loc să arunce vina asupra cuiva, ridică semne de întrebare: "But how can I love what I know I am gonna lose? Don’t make me choose".

"Fallen Fruit" se regăsește pe albumul "Solar Power", un material dedicat regăsirii de sine și a valorilor umane uitate. Discul a fost lansat pe 20 august și a debutat pe prima poziție în US Top Alternative Albums (Billboard) și New Zealand Albums.

Tracklist "Solar Power" - Lorde: