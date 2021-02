"Lose Your Head" se regăsește pe discul "Californian Soil", care va fi lansat pe 9 aprilie 2021. Materialul include și single-ul "Baby It's You".

Tracklist London Grammar - "Californian Soil":

'Intro' 'Californian Soil' 'Missing' 'Lose Your Head' 'Lord It's A Feeling' 'How Does It Feel' 'Baby It's You' 'Call Your Friends' 'All My Love' 'Talking' 'I Need The Night' 'America'

London Grammar este una dintre cele mai îndrăgite trupe britanice ale noului val. Membrii formației, Hannah (voce, clape), Daniel (chitară) și Dot (chitară, tobe), s-au cunoscut în 2009, când Dan "răsfoia" paginile Facebook-ului în căutarea unui coleg de trupă care să scrie versuri. A văzut o poză cu Hannah cântând la chitară și de aici lucrurile au mers în direcția London Grammar. Pe Dot l-au întâlnit ceva mai târziu la o petrecere și așa s-a închegat trio-ul. Single-ul care i-a pus pe harta industriei muzicale - ”Hey Now” - a apărut în decembrie 2012, reacția publicului fiind neașteptat de bună.

Englezii de la London Grammar au susținut în 2018 primul concert în România. Trupa a venit la Electric Castle, din line-up-ul festivalului făcând parte și Wolf Alice , Damian Marley și Dubioza Kolektiv.