Pe 17 iulie, Lianne La Havas va lansa un nou material, dar până atunci, artista ne propune să ne pierdem în starea de trezie a noului ei single, Paper Thin". Melodia este lansată împreună cu un videoclip filmat de Lianne în izolare.

""Paper Thin", pentru mine, este o piesă care a dat startul întregului album. A început ca o melodie distantă în capul meu în timp ce eram pe punctul de a adormi, așa că am hotărât să nu mai adorm. A fost înregistrată într-o sesiune de jamming cu prietenii și așa a rămas", a detaliat Lianne.

Lianne La Havas s-a născut în Londra, tatăl său fiind de origine greacă, iar mama jamaicană. A început să cânte de la vârsta de 7 ani, la 11 ani compunând prima ei piesă. Pasiunea pentru muzica soul și folk a moștenit-o din familie, mama sa cântând cu Mary J. Blige și Jill Scott, iar tatăl fiind un multi-instrumentist de prestigiu, de la el luând primele lecții de chitară și pian. În facultate a studiat arta, plănuind inițial să continue în această direcție. În cele din urmă a hotărât să urmeze o carieră în muzică, renunțând la a mai merge la cursurile facultății.

Albumul de debut "Is Your Love Big Enough" a apărut pe piață în iulie 2012, marcând în cariera artistei în vârstă de doar 23 de ani prima nominalizare la un Mercury Prize. La sfârșitul anului, materialul a fost declarat de către iTunes "Albumul anului 2012". A urmat albumul "Blood" în 2015, ce a urmat până pe poziția a doua în topul discurilor din UK.