"One of Us" marchează împlinirea a 10 ani de când Oasis s-a destrămat şi îl găseşte pe Liam reflectând la trecut şi la alegerile sale. Piesa combină elemente orchestrale cu un bas ritmat şi o voce plină de ecou, care va umple arenele de concerte. Liam Gallagher a colaborat cu fiul său, Gene pe această piesă. Pe Gene îl auzim cântând la bongo, iar de chitară se ocupă Nick Zinner de la trupa Yeah Yeah Yeahs.

Liam citează influenţe gospel pentru noul său track, dar şi pentru viitorul album. Single-ul cel nou este inclus pe LP-ul "Why Me, Why Not", care va sosi pe 20 septembrie prin Warner Records. Este al doilea album solo al muzicianului şi a fost realizat în colaborare cu Wyatt şi Greg Kurstin, aceiaşi producători pentru primul disc solo, "As You Were".

Oasis se destrăma în 2009, printr-o altercaţie între fraţii Noel şi Liam Gallagher la finalul unui concert. Aceasta a dus la finalul proiectului muzical. Trupa a fost cândva poreclită "Noul Beatles", dar ego-urile celor doi artişti au făcut imposibilă continuarea sa. "One Of Us" reflectă la acele momente, la conceptul de familie, prietenie şi apartenenţă, conform lui Liam Gallagher.

Versurile fac aluzie şi la piesa Oasis "Live Forever", preferata lui Liam. Între timp fostul solist Oasis pregăteşte şi un documentar, "AS IT WAS", care va fi lansat simultan cu noul album, luna viitoare. Liam se pregăteşte să cânte în deschiderea celor de la The Who în San Franciso în această toamnă, dar nu înainte de a realiza un turneu european. Acesta îl va aduce pe muzician şi în România, unde va cânta la Fall In Love Festival, pe 1 septembrie.

Festivalul are loc la Palatul Mogoşoaia între 31 august şi 1 septembrie şi îi are în lineup pe Kaiser Chiefs, Underworld, Şuie Paparude, The Mono Jacks şi un DJ Set Disclosure.