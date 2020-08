"Această piesă ("What Makes A Woman") a fost creată în semn de apreciere a femeilor de pretutindeni, e o piesă la care am început să lucrez înainte să rămân însărcinată. Acum a căpătat o însemnătate și mai adâncă", a mărturisit Katy Perry într-un interviu acordat pentru Apple Music.

Vizibil gravidă în clipul piesei "What Makes A Woman", Katy Perry a născut la scurtă vreme de la lansarea video-ului. Artista și Orlando Bloom au devenit părinții unei fetițe.

Single-ul "What Makes A Woman" se regăsește pe cel de-al 6-lea material de studio al lui Katy Perry. Discul este intitulat "Smile", iar prin intermediul noilor piese artista prezintă publicului "călătoria ei către lumină, conturată cu povești despre perseverență, speranță și iubire". Pe acest nou album se regăsesc și single-urile precedente "Never Really Over", "Harleys in Hawaii" și "Daisies".

Albumul "Smile" a fost înregistrat în perioada 2018 - 2020 și a fost lansat pe 14 august. Pentru noile piese, artista a colaborat cu o serie de compozitori și artiști reputați precum Charlie Puth, Brittany "Starrah" Hazzard și Josh Abraham, care a lucrat și cu Pink, 30 Seconds To Mars și Linkin Park, printre alții.

Aflată în perioada de promovare a acestui nou disc, Katy Perry a acordat de curând un interviu pentru un post de radio britanic în cadrul căruia a vorbit și despre candidatura lui Kanye West la prezidențiale. Artista a mărturisit că îl apreciază mult pe artist, dezvăluind ce părere are despre acest pas către politică.