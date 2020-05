Kadebostany, trupa ajunsă în atenția publicului odată cu lansarea piesei "Castle in The Snow", a lansat un nou single, intitulat "Letters From Her", ce marchează prima colaborare a formației cu Irina Rimes. Acest proiect s-a închegat după ce Irina l-a cunoscut pe DJ-ul și producătorul Guillaume de Kadebostany la Neversea, în 2019.

"Am visat să pot realiza o astfel de colaborare timp de 5 ani", a scris Irina Rimes pe contul ei de Instagram, extrem de încântată că visul i s-a îndeplinit.

Kadebostany a lansat albumul de debut în 2011. Cel de-al doilea disc, "Pop Collection", a adus trupei recunoașterea la nivel național, albumul primind 3 nominalizări la Swiss Music Awards. A urmat un turneu internațional, ce a inclus concerte în Elveția, Austria, Canada, Franța, Germania, Grecia, Turcia și Cehia. Cel mai recent album al trupei se numește "Monumental" și a fost lansat în martie 2018.

Kadebostany a susținut mai multe concerte în România. Trupa a cântat la Blaj aLive Festival, în iunie 2016, la UNTOLD în luna august a aceluiași an și la Neversea în 2019.