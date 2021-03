În videoclipul regizat de Colin Tilley, Bieber și actrița Christine Ko formează un cuplu aflat într-o situație limită. Ko este bolnavă de cancer și nu are suficienți bani pentru a-și plăti tratamentul. Într-un act de compasiune și disperare, Bieber pulverizează cu un pistol de jucărie și jefuiește o bancă, ceea ce duce la o urmărire a poliției, plină de suspans, în timp ce încearcă să scape cu motocicleta. Single-ul "Hold On" este inclus pe cel de-al şaselea album al artistului, "Justice".

Luna trecută, concertul livestream de Ziua Îndrăgostiților cu Justin Bieber a devenit cel mai vizionat live al unui artist din istoria TikTok. Performance-ul a adunat peste patru milioane de vizionări unice.

Justin Bieber este cel mai ascultat artist pe Spotify, cu 63 de milioane de ascultători lunar. Cifre impresionante are şi pe Instagram (165 milioane urmaritori) sau YouTube (61,2 milioane de abonati) – fiind primul şi singurul artist care depăşeşte acest număr de abonaţi. Până în prezent, Justin a depăşit 68 miliarde de stream-uri şi a vândut peste 68 milioane de unităţi.

Justin Bieber a lansat ultimul său album, "Changes", în februarie 2020. Discul a debutat pe prima poziție în topul american Billboard, dar nu a reușit să impresioneze criticii, primind numai două stele din cinci din partea publicațiilor Rolling Stone, The Times, NME și The Independent.